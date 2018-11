1. November 2018, 18:57 Uhr Hessen Jeder mit fast jedem

Nach der Landtagswahl am Sonntag führen die Parteien Sondierungsgespräche. Da die dürftige Mehrheit für CDU und Grüne vorläufig ist, dürfen auch SPD und FDP mitreden.

Von Susanne Höll , Frankfurt

Christdemokraten und Grüne in Hessen hätten es sich bequemer machen können. Bei der Landtagswahl am Sonntag errangen sie wider manches Erwarten eine, wenn auch hauchdünne, Mehrheit für eine Neuauflage ihres bisherigen Regierungsbündnisses. Der Wunsch zumindest der Protagonisten beider Parteien geht damit in Erfüllung. Jedenfalls dann, wenn das vorläufige Endergebnis der Wahl Bestand hat. Das ist wahrscheinlich, aber nicht sicher. Es könnte Stimmenverschiebungen geben, die Fantasien über eine rot-grün-gelbe Ampel womöglich neuen Auftrieb verleihen.

In Hotels in und um Wiesbaden sondierten CDU und Grüne, die beiden derzeitigen Gewinner der Wahl, in getrennten Gesprächen unterschiedliche Koalitionsmöglichkeiten. Zum Auftakt trafen sich Schwarze und Grüne, die fast fünf Jahre ziemlich geräuschlos miteinander regiert hatten. Der amtierende Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Noch-Vize Tarek Al-Wazir bewerteten das Gespräch positiv. Zugleich machten sie deutlich, dass sich mit dem Wahlausgang die Bedingungen für eine Zusammenarbeit geändert haben. Die CDU hat deutlich an Stimmen verloren, die Grünen haben dagegen an Stärke gewonnen. Das hat nicht nur Folgen für die jeweilige innerparteiliche Stimmung, es prägt auch die Forderungen, mit denen die beiden Parteien in Koalitionsverhandlungen gehen würden. Allerdings stünde eine neue schwarz-grüne Regierung bei einer Mehrheit von nur einer Stimme im Landtag schnell am Rande des Scheiterns, falls es zwischen den Partnern zu Verwerfungen kommen sollte. Beide vereinbarten deshalb für Montag ein weiteres Sondierungstreffen, um abermals die Aussichten auf eine stabile Koalition zu erörtern.

CDU und Grüne hatten zudem jeweils separate Gespräche mit der SPD und der FDP angesetzt. Eine schwarz-rote Koalition ist rechnerisch möglich, aber nicht der Wunsch von CDU und SPD, die beide am Sonntag herbe Verluste hinnehmen mussten. Dennoch wurde für Mittwoch ein neues Sondierungsgespräch vereinbart.

Große Mehrheit der Bürger streicht die Todesstrafe aus der Landesverfassung

Ebenfalls denkbar ist eine Ampel-Regierung. Aber die FDP hat eine solche Konstellation unter Führung eines grünen Ministerpräsidenten Al-Wazir bislang abgelehnt. Die Grünen sind nach dem vorläufigen Endergebnis mit 94 Stimmen Vorsprung zweitstärkste Kraft im Landtag, prozentual gesehen liegen sie mit 19,8 Prozent gleichauf mit der SPD. Die hessischen Sozialdemokraten hoffen nun angesichts des äußerst knappen Vorsprungs der Grünen, dass sie im endgültigen Wahlergebnis doch noch den zweiten Platz erreichen - und die Liberalen sich dann auf eine Ampelkoalition unter einem SPD-Ministerpräsidenten einlassen. Ob und in welchem Maß sich Stimmen verschieben, war am Donnerstag aber noch offen. Wer mit wem in Hessen Koalitionsverhandlungen führt, wird sich erst in der kommenden Woche entscheiden. Die SPD will sich am Freitag in der Führung beraten, ebenso die FDP-Gremien. Ein Grünen-Parteirat ist für Samstag angesetzt, das zweite schwarz-grüne Sondierungstreffen steht dann am Montag an, im Anschluss folgt die schwarz-rote Runde.

Fünf Tage nach der Wahl steht ein anderes Ergebnis inzwischen fest: Hessen bekommt eine neue Verfassung. Die Bürger hatten am vergangenen Sonntag auch über Vorschläge zur Reform der Landeskonstitution abgestimmt. Die insgesamt 15 Vorschläge aller bisherigen Fraktionen des Landtages zur Modernisierung der Konstitution wurden nach offiziellen Angaben mit großer Mehrheit angenommen. Überraschend groß war mancherorts allerdings der Widerstand gegen die formale Abschaffung der Todesstrafe. In der aus dem Jahr 1946 stammenden Verfassung war die Todesstrafe noch festgeschrieben, obwohl das Grundgesetz sie seit 1949 verbietet und sie sich auch im deutschen Strafgesetzbuch nicht mehr findet. Die Passage in der hessischen Verfassung war ein Anachronismus, den alle im bisherigen Landtag vertretenen Parteien nun aus dem Text tilgen wollten.

In manchen, insbesondere ländlich geprägten Regionen lehnte rund ein Fünftel der Wähler diese Änderung ab. Im hessischen Schnitt waren es immerhin noch gut 16 Prozent. Auch die Herabsetzung des passiven Wahlalters für Landtagswahlen von bislang 21 auf künftig 18 Jahre stieß bei vielen Bürgern auf Widerstand. Dennoch können sich Volljährige auch in Hessen bei künftigen Landtagswahlen als Kandidaten bewerben, wie es in anderen Bundesländern sowie bei Bundestags- und Europawahlen schon jetzt der Fall ist.