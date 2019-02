6. Februar 2019, 18:46 Uhr Hessen Geplänkel im Plenarsaal

Ministerpräsident Volker Bouffier ruft zu Fairness im Landtag auf.

Von Susanne Höll , Wiesbaden

Der Ton im hessischen Landtag wird nach fünf Jahren des vergleichsweise sachlichen Umgangs wieder rauer. Das zeigte sich in der Debatte um die insgesamt unspektakuläre Regierungserklärung von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zum Start der zweiten schwarz-grünen Kabinetts. Insbesondere die AfD, die bei der Wahl am 28. Oktober in das Parlament in Wiesbaden eingezogen war, äußerte Fundamentalkritik am Kurs der Koalition. Die CDU habe ihre konservativen Werte aufgegeben, lasse sich von den Grünen Themen und Ziele diktieren, sorge nicht für ausreichend Sicherheit der Bürger und wolle die Migration ausweiten anstatt sie zu begrenzen, sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende Robert Lambrou am Mittwoch in der Aussprache. "Haben Sie uns Deutsche aufgegeben, Herr Ministerpräsident?", fügte er hinzu. Aus den Reihen der CDU-Parlamentarier gab es einige Zwischenrufe, hitzige Wortgefechte blieben jedoch aus. CDU, Grüne, SPD, FDP und auch die Linkspartei hatten sich bei der Konstituierung des Landtages im Januar weitgehend einig gezeigt, dass man von der AfD im Landtag den Respekt geltender Regeln verlangt, ihr und ihren Themen aber keine allzu große Aufmerksamkeit schenken will. Das verschaffe der Partei nur die Publizität, die sie sich in allen deutschen Landesparlamenten erhofft.

SPD-Landeschef Schäfer-Gümbel wirft den Grünen "Kuschel- und Wohlstandspopulismus" vor

Bouffier hatte die AfD in seiner Regierungserklärung nur indirekt zu einem fairen Umgang im Landtag aufgerufen. "Wir wollen mit Vernunft und Leidenschaft für die eigenen Überzeugungen und Werte eintreten und diese ohne glühenden Eifer oder Herabwürdigung Andersdenkender umsetzen", sagte er und warnte generell davor, diffuse Ängste zu schüren.

SPD und FDP, die bei einem anderen Wahlausgang gern miteinander regiert hätten, arbeiteten sich derweil an den Grünen ab, die 2018 zur zweitstärksten Kraft im Landtag gewachsen sind und Stimmen sowohl aus dem linken als auch aus dem konservativen Lager erhalten haben. Der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel warf der Partei "Kuschel- und Wohlstandspopulismus" vor. Sie verbreite still und leise ein eher unpolitisches Wohlgefühl. Das wiesen die Grünen, mit denen die Sozialdemokraten in jüngeren Jahren ebenfalls gern koaliert hätten, deutlich zurück. Ebenso die Kritik Schäfer-Gümbels an der Zusammensetzung des zweiten schwarz-grünen Kabinetts, bei dem er zu viele altbekannte Gesichter monierte. Grünen-Fraktionschef Matthias Wagner sagte, kein Minister von Grünen und CDU sei so lange im Amt wie Schäfer-Gümbel in seiner Position als Oppositionschef in Wiesbaden. Der SPD-Politiker schlug im Landtag aber auch versöhnliche Töne an. Schäfer-Gümbel bot CDU und Grünen mit Blick auf die AfD in großen gesellschaftspolitisch bedeutsamen Fragen eine Zusammenarbeit an. Das habe seine Partei in den vergangenen fünf Jahren schon so gehalten, etwa beim Umgang mit Flüchtlingen. Eine solche "politische Klammer" solle es auch künftig in Hessen geben.