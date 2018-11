19. November 2018, 18:41 Uhr Hessen CDU und Grüne verhandeln

Drei Wochen nach der Wahl haben sich in Wiesbaden die beiden potenziellen Koalitionspartner getroffen.

Von Susanne Höll , Frankfurt

CDU und Grüne wollen die Verhandlungen über eine Neuauflage ihrer Koalition in Hessen gern vor Weihnachten beenden. Das machten der amtierende Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Vize Tarek Al-Wazir (Grüne) nach der ersten Gesprächsrunde am Montag deutlich. Elf Arbeitsgruppen sollen in den kommenden Wochen einen neuen Regierungsvertrag erarbeiten, alles stehe dabei unter Finanzvorbehalt. Beide Politiker sagten, man werde sich neue Ziele setzen, es gehe nicht um ein "Weiter so." Die Grünen wären in einer Neuauflage des Bündnisses weiterhin Juniorpartner, können dank ihrer Stimmengewinne aber mit zusätzlichem Einfluss und mehr als den bislang zwei Ministerposten rechnen. Die CDU stellt mit 40 Abgeordneten nach wie vor die stärkste Fraktion im Wiesbadener Landtag, erlitt aber Verluste. Die Wahl des Ministerpräsidenten ist für Januar geplant.