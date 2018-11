16. November 2018, 18:42 Uhr Hessen Ampel aus

Das amtliche Endergebnis: Die Grünen liegen knapp vor der SPD - womit sich eine Koalition der beiden Parteien mit der FDP erledigt hat. Weiter geht's also mit Schwarz-Grün.

Von Susanne Höll , Wiesbaden

Drei Wochen nach der hessischen Landtagswahl ist der Weg zu einer neuen schwarz-grünen Koalition frei. Die hessische CDU bot den Grünen am Freitagabend erwartungsgemäß Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit an. Es gibt keine Zweifel, dass die Grünen diese Offerte alsbald annehmen werden. Ausschlaggebend dafür war das offizielle Endergebnis der Wahl am 28. Oktober, das eine knappe Mehrheit für ein Bündnis von CDU und Grünen bestätigte. Die Union stellt trotz schweren Verlusten weiterhin die stärkste Fraktion im Landtag.

Das amtliche Endergebnis war eine Voraussetzung für die Entscheidung aller beteiligten Parteien über konkrete Koalitionen. Nach dem vorläufigen Ergebnis, das seit der Wahlnacht bekannt ist, war neben Schwarz-Grün rechnerisch auch ein Pakt der Christdemokraten mit der SPD sowie eine Ampelkoalition aus Sozialdemokraten, Grünen und FDP möglich. Alle drei Bündnisse hätten aber nur jeweils eine Stimme Mehrheit im neuen Landtag gehabt. Da es in der Wahlnacht technische Pannen bei der zentralen Registrierung und Versäumnisse bei der Stimmauszählung gegeben hatte, war zunächst fraglich, ob das vorläufige Ergebnis tatsächlich Bestand haben oder ob es die Pläne der Parteien für Wunschkoalitionen durchkreuzen würde.

Die Spitzenkandidaten der Parteien noch vor der Wahl (v.l.n.r.): Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD), Tarek Al-Wazir (Grüne) und Volker Bouffier (CDU). (Foto: Oliver Dietze/dpa)

Landeswahlleiter Wilhelm Kanther bestätigte nach der Korrektur von Irrtümern im Wesentlichen das vorläufige Ergebnis. Auf dieser Grundlage werden die Christdemokraten nun 40 Abgeordnete stellen, SPD und Grüne jeweils 29, die FDP elf und die Linke neun. Die AfD zieht mit 19 Parlamentariern erstmals in den Landtag in Wiesbaden ein. Mit ihr will aber keine andere Partei zusammenarbeiten.

Sicher ist nun auch, dass die Grünen, in Stimmen gemessen, nach der CDU und vor der SPD zweitstärkste Kraft in Hessen wurden. Sie bekamen 66 Stimmen mehr als die Sozialdemokraten. Diese bei anderen Wahlen zumeist unerhebliche Tatsache war zu einem Politikum in Hessen geworden und hatte Koalitionsspekulationen ausgelöst. Die FDP, die gerne wieder an einer Regierung beteiligt wäre und bereits vor der Wahl den Anspruch auf das Wirtschaftsministerium angemeldet hatte, war zwar für eine Ampelkoalition offen, wollte aber keinen Ministerpräsidenten der Grünen akzeptieren. Falls indes die SPD im Endergebnis vor den Grünen gelegen hätte, hätte sie in einer Ampelkoalition Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten stellen können. Den SPD-Landesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel hätte die FDP als Regierungschef akzeptiert. Ein Treffen der drei Parteien am Donnerstag machte aber deutlich, dass die Grünen auch wegen inhaltlicher Differenzen eine Koalition mit den Liberalen ablehnen.

Weil die Grünen nun knapp vor der SPD liegen, sind alle Ampel-Fantasien zu Ende. Die SPD bedauerte das und kündigte an, in der Opposition zu bleiben. Der FDP-Fraktionsvorsitzende René Rock, der vor der Wahl Präferenzen erst für eine sozial-liberale Koalition und dann für ein Jamaika-Bündnis mit CDU und Grünen gezeigt hatte, überraschte deshalb mit seiner Erklärung, er sehe immer noch Chancen für eine Ampel - sofern die Grünen einen SPD-Ministerpräsidenten mittragen würden.

Wahlleiter Kanther kündigte Konsequenzen aus den Pannen an, die Aufregung insbesondere in Frankfurt ausgelöst hatten. Das technische Übertragungssystem solle überprüft werden, ebenso Abläufe bei der Auszählung. Nach seinen Worten hielten sich die Fehler jedoch in üblichen Grenzen. In einigen Stimmkreisen sei die Zahl der Wahlberechtigten, etwa in Offenbach, geringfügig falsch angegeben worden. Es habe sich zumeist jeweils nur um eine Fehlziffer gehandelt. In einigen Lokalen seien Stimmen für die Piratenpartei und die Freien Wähler verwechselt oder die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen vertauscht worden. In den allermeisten Fällen seien Pannen bei Nachzählungen entdeckt worden, darunter in Frankfurt. Fünf offene Irrtümer in Wahlkreisen wurden in der Landeskommission geklärt.