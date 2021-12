NS-Zeit:Die "innere Zerstörung"

"Diese vom Nationalsozialismus (...) erfüllte Atmosphäre dringt in alle Ritzen, wie ein Giftgas", schreibt Hermann Stresau.

Der konservative Intellektuelle Hermann Stresau dokumentierte seine Ablehnung des NS-Regimes in Tagebüchern. Nun liegen seine scharfsichtigen Beobachtungen und Einschätzungen zum ersten Mal vollständig vor - in all ihrer Widersprüchlichkeit. Ein seltener Glücksfall.