Aussöhnung in Reichweite

Bei den seit 2015 laufenden Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia über den Umgang mit den Verbrechen des Kolonialismus zeichnet sich ein Durchbruch ab. "Wir befinden uns bei diesem Thema auf der Zielgeraden", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin. "Der derzeitige Verhandlungsstand liegt nun bei den beiden Regierungen." Offen war demnach zuletzt noch die Höhe der Zahlungen, mit denen die Bundesregierung die sozialen Folgen des Vernichtungskriegs gegen die Volksgruppen der Herero und Nama abmildern will.

Geplant ist laut Deutschlandfunk, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Festakt im namibischen Parlament reist, um dort offiziell um Entschuldigung zu bitten.