Die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer (SPD), ist lebensgefährlich verletzt in ihrer Wohnung gefunden worden. Sie habe mehrere Messerstiche erlitten, hieß es aus Sicherheitskreisen. Sie schwebe in Lebensgefahr. Über den oder die Täter ist bislang nichts bekannt, auch die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Zuerst hatte der WDR berichtet .

Laut dem Sender wurde Stalzer offenbar zur Mittagszeit bei ihrem Wohnhaus mit einem Messer angegriffen, der oder die Täter soll dann mehrfach auf sie eingestochen haben. Sie habe sich schwer verletzt in ihr Wohnhaus geschleppt.

Die Westfalenpost berichtet, die Herdecker Feuerwehr sei gegen 12 Uhr in den Ortsteil Herrentisch ausgerückt. „Wir haben die Patientin bestmöglich versorgt und an den Rettungsdienst übergeben“, sagte Feuerwehrsprecher Christian Arndt der Zeitung. Ein Rettungshubschrauber habe die Frau daraufhin in ein Krankenhaus transportiert.

Ein Sprecher der Polizei in Hagen sagte, aktuell laufe in der Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis ein größerer Polizeieinsatz. Nähere Details nannte er nicht.

Die 57-jährige SPD-Politikerin war bei der Stichwahl vor knapp eineinhalb Wochen mit 52,2 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin der 22 500-Einwohner-Stadt im Ruhrgebiet gewählt worden, am 1. November sollte sie ihr Amt antreten. Laut ihrer Homepage ist die Rechtsanwältin verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Teenageralter.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) äußerte sich tief betroffen über den Messerangriff. „Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung“, schrieb Merz auf der Plattform X. „Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen.“