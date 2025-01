Neulich hat Herbert Kickl sein Selbstverständnis und das seiner Partei noch mal auf den Punkt gebracht, für alle, die es bisher nicht mitbekommen hatten: „Wir alle zusammen gegen das System“, so sagt er das in einem Redeausschnitt, den er kurz vor Weihnachten auf Tiktok gepostet hat. Kickl, der Systemsprenger. Derjenige, der Österreich retten wird. Damit hat er Wahlkampf gemacht. Ende September, am Vorabend der österreichischen Nationalratswahl, hatte der offizielle FPÖ-X-Account noch gepostet: „Am Sonntag bringen wir das System zu Fall.“ Dahinter das Emoji mit dem angespannten Bizeps.

Tatsächlich haben Herbert Kickl und seine FPÖ die Wahl dann auch gewonnen, nur sah es lange Zeit nicht danach aus, als würden die anderen Parteien die Rechtsaußen mitspielen lassen. Bis jetzt. Die Koalitionsgespräche zwischen allen, die sonst auf Mehrheiten kämen, sind gescheitert. Also bekommt Kickl drei Monate nach der Wahl doch noch die Chance, das System zu sprengen. Am Montag hat ihm Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Auftrag erteilt, eine Regierung zu bilden. Die FPÖ will es jetzt mit der ÖVP probieren, die genau das neulich noch ausgeschlossen hatte.

Was steht Österreich bevor, wenn die Freiheitlichen womöglich bald die Regierung anführen? Wenn Kickl tatsächlich zum „Volkskanzler“ wird, wie er im Wahlkampf prophezeit hatte, woraufhin ein empörtes Zucken durch Teile Österreichs ging, weil schließlich schon Adolf Hitler sich so nennen ließ?

Kickl ist Parteisoldat. Die FPÖ hat ihn über Jahrzehnte geprägt, er aber andersherum auch die Partei. Dem legendären FPÖ-Popstar Jörg Haider, der die erste Regierungsbeteiligung der Partei im Bund 2000 maßgeblich vorantrieb, schrieb er früher Reden, dann dachte er sich Wahlkampfslogans aus. „Mehr Mut für unser Wiener Blut“ zum Beispiel oder „Daham statt Islam“. Als Generalsekretär diente er Heinz-Christian Strache, war von 2017 bis zur Ibiza-Affäre 2019 Innenminister. Und machte zum Erschrecken der Verfechter des liberalen Rechtsstaats unter anderem seinen „Grundsatz“ klar, „dass das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht“.

Überhaupt: Obwohl er nicht unbedingt als mitreißender Redner einzustufen ist, austeilen kann Kickl. Die Reporterin Nina Horaczek hat ein ganzes Buch mit seinen Beschimpfungen füllen können, 176 Seiten, auf denen zum Beispiel nachzulesen ist, wie Kickl den SPÖ-Chef Andreas Babler ein „faules, ungenießbares, marxistisches Früchtchen“ nennt. SPÖ und ÖVP bezeichnete er mal als „Polit-Maden“.

Nicht nur rhetorisch, auch inhaltlich hat Kickl seine Partei wieder weg vom Pfad der relativen Mäßigung gerückt, auf den seine Vorgänger die FPÖ zum Zwecke der Regierungsfähigkeit gelenkt hatten. Alles nach rechts also. Im Programm zur jüngsten Nationalratswahl im Herbst (Titel: „Festung Österreich, Festung der Freiheit“) warb sie damit, den „Regenbogenkult“, der angeblich in Kindergärten und Schulen herrscht, zu beenden, außerdem eine Meldestelle gegen „politisierende Lehrer“ einzurichten. Dann will die FPÖ die „Homogenität“ des österreichischen Staatsvolks bewahren, die wegen des Asylrechts immer weiter verloren gehe. Ziel also: „Uneingeladene Fremde loswerden.“ Die FPÖ will das Asylrecht durch ein „Notgesetz“ aussetzen, verbliebene Asylsuchende kaum noch medizinisch versorgen und überhaupt „konsequente Remigration“.

Kickl verteidigt dieses Wording (Anglizismen übrigens sollen laut FPÖ-Programm auch weg). Er wisse gar nicht, was am Wort „Remigration“ schlimm sein soll, sagte er mal. „Remigration“, also die massenhafte Ausweisung von Ausländern sowie, je nach Interpretation, auch Deutschen beziehungsweise Österreichern mit Migrationshintergrund, ist zum Kampfbegriff der gesamten deutschsprachigen Neurechten geworden, zu denen neben der FPÖ auch die AfD zu zählen ist.

Zur „Schwesterpartei“, so nennt man sich schon mal gegenseitig, pflegt die FPÖ sowieso ziemlich regen Kontakt. Schon 2016 posierten die damalige AfD-Chefin und der seinerzeitige FPÖ-Obmann Strache mit Weißbier auf der Zugspitze, im Jahr darauf holte sich Frauke Petrys Nachnachfolgerin Alice Weidel personelle Unterstützung aus Wien: Daniel Tapp, jahrelang Mitarbeiter der FPÖ, wurde ihr Sprecher. Immer wieder mal treffen sich Vertreter beider Parteien, im Herbst 2023 priesen sich Weidel und Kickl bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Wien wechselseitig. Im Europaparlament sitzen AfD und FPÖ inzwischen zwar in getrennten Fraktionen, nachdem Frankreichs Rassemblement-Mastermind Marine Le Pen genug hatte von den Ausschweifungen einiger AfDler und sie rausgeworfen hatte. Inhaltlich aber trennt FPÖ und AfD weiterhin wenig bis nichts, gerade was Themen wie Migration und Identität angeht.

Zu sehen eben zum Beispiel beim Konzept „Remigration“. Maßgeblich ausformuliert hat der Österreicher Martin Sellner, was damit gemeint ist. Er war es, der seine Vorstellungen davon beim berüchtigten Potsdamer „Geheimtreffen“ im Herbst 2023 vorstellte, unter anderem vor AfD-Politikern. Sellner gilt als hervorragend vernetzt mit den Vordenkern der deutschen extremen Rechten, seine Identitäre Bewegung (IB) als deren Guerillatruppe. Herbert Kickl sieht die IB nach eigener Aussage bloß als eine Art rechte NGO. Eine, die ihr „Remigrations“-Konzept inzwischen erfolgreich bei AfD wie FPÖ platziert hat.

Nicht nur zu neurechten Vorfeldorganisationen und der deutschen Schwesterpartei hat die FPÖ gute Verbindungen. Italiens Vizepremier Matteo Salvini von der Lega zum Beispiel nannte sie auf X am Montag „unsere österreichischen Freunde“. Mit Ungarns Regierungschef Viktor Orbán, dem die EU gerade mehr als eine Milliarde Euro Zuschüsse wegen Verstößen gegen rechtsstaatliche Prinzipien gestrichen hat, ist Kickls Partei eng. Bei einer Konferenz für Konservative und Reaktionäre aus aller Welt pries Kickl Orbán vor eineinhalb Jahren als „Macher“, als „Vorbild für viele in Europa“.

Die beiden sind sich nicht nur in ihrer Kritik an Migranten, angeblich verkommenen „Eliten“ oder vermeintlich lügenden Medien einig, auch außenpolitisch verbindet sie einiges. Dass sie den Ukraine-Krieg so fundamental anders sehen als viele andere in Europa, zum Beispiel. Orbán rebelliert regelmäßig bei EU-Abstimmungen über Sanktionen gegen Russland. Kickl sieht es wie er: Die Sanktionen seien einseitig und schädlicher für Österreich als für Putin, also weg damit.

Mit Putin verbindet die FPÖ sowieso eine ganz besondere Beziehung. 2016 unterzeichnete sie einen „Freundschaftsvertrag“ mit der Kreml-Partei Einiges Russland, wobei FPÖ-Leute später beteuerten, dass das bloß ein „totes Stück Papier“ sei, ohne konkrete Folgen, überhaupt auch gar nicht mehr aufzufinden in den eigenen Unterlagen. Geld jedenfalls habe man nie aus Russland erhalten. Ehemalige bekommen das aber schon: Karin Kneissl, in der bisher letzten ÖVP/FPÖ-Regierung von 2017 bis 2019 auf dem Ticket der Freiheitlichen Österreichs Außenministerin, ist nach Sankt Petersburg übergesiedelt, leitet dort inzwischen einen kremlnahen Thinktank (und wurde von Putin zur Botschafterin zum Schutz des Amur-Tigers ernannt).

Alles Gründe, weshalb die ÖVP eigentlich nicht Juniorpartner der FPÖ werden wollte. Dass es jetzt trotzdem so kommen könnte, freut die Freunde von der AfD. Deren Vorsitzende Weidel erklärte gleich, der Zusammenbruch der „Brandmauer aus Wahlverlierern“ gegen die FPÖ solle CDU-Chef Friedrich Merz eine Warnung sein. Sie sieht in Österreich ein Vorbild: „Das letzte Stündlein der ‚Brandmauer‘ wird auch bei uns bald schlagen.“