Zum Glück ist vom Bundesminister nur eine Videobotschaft eingeplant. Karsten Wildberger hätte sonst lange warten müssen, bis er zu Wort kommt. Denn Hendrik Wüst redet und redet und redet. Eine Viertelstunde wollte er über das Thema Staatsmodernisierung sprechen, zu dem er am Montag eine große Konferenz in Berlin veranstaltet. Nicht das federführende Bundesministerium hat eingeladen, nicht die Länder – nein, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident höchstpersönlich. Und er redet direkt mal doppelt so lange wie geplant.