Durch Berlin wabert ein Gerücht: In der CDU denke manch einer darüber nach, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident als Kanzler einzutauschen. Aber wenn Hendrik Wüst eines hat, dann: Zeit.

Hendrik Wüsts Woche ist aufregender geworden als erwartet. Eigentlich hätte es ein Ministerpräsidentenroutineprogramm werden sollen: Besuch an der Sporthochschule Köln, Diplomatenempfang in Nordrhein-Westfalen, Eröffnung des Industrietags Raumfahrt, Spatenstich für eine Siliciumcarbid-Recyclingfabrik. Stattdessen titelte die Bild am Mittwochmorgen: „Kommt ein Kanzlertausch?“. Und fragte weiter: „Könnte ein Kanzler Wüst die CDU retten?“ Auch andere berichteten über angebliche Überlegungen unter Mächtigen in der CDU, den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten für den im Dauerkrisenmodus befindlichen Friedrich Merz einzuwechseln.