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Spekulationen um Hendrik WüstSagen Sie jetzt nichts

Lesezeit: 4 Min.

Hendrik Wüst (rechts) für Friedrich Merz? In der allgemeinen Unzufriedenheit scheint die Sehnsucht nach einem Kanzlertausch zu wachsen.
Hendrik Wüst (rechts) für Friedrich Merz? In der allgemeinen Unzufriedenheit scheint die Sehnsucht nach einem Kanzlertausch zu wachsen. Florian Gaertner/Imago

Durch Berlin wabert ein Gerücht: In der CDU denke manch einer darüber nach, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident als Kanzler einzutauschen. Aber wenn Hendrik Wüst eines hat, dann: Zeit.

Von Christoph Koopmann, Düsseldorf

Hendrik Wüsts Woche ist aufregender geworden als erwartet. Eigentlich hätte es ein Ministerpräsidentenroutineprogramm werden sollen: Besuch an der Sporthochschule Köln, Diplomatenempfang in Nordrhein-Westfalen, Eröffnung des Industrietags Raumfahrt, Spatenstich für eine Siliciumcarbid-Recyclingfabrik. Stattdessen titelte die Bild am Mittwochmorgen: „Kommt ein Kanzlertausch?“. Und fragte weiter: „Könnte ein Kanzler Wüst die CDU retten?“ Auch andere berichteten über angebliche Überlegungen unter Mächtigen in der CDU, den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten für den im Dauerkrisenmodus befindlichen Friedrich Merz einzuwechseln.

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