Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Ampelregierung aufgefordert, mit dem international geächteten Taliban-Regime in Afghanistan über die Abschiebung von Straftätern aus Deutschland zu verhandeln. Er glaube, dass die Bundesregierung „in den sauren Apfel beißen und Kontakt mit den Taliban aufnehmen“ müsse, sagte Wüst am Donnerstag in Düsseldorf. Zur Begründung verwies der CDU-Politiker auf den Mord eines 25-jährigen Geflüchteten aus Afghanistan, der Anfang Juni in Mannheim den Polizisten Rouven L. ermordet hatte.