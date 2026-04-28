Mit einer groß angelegten Razzia ist die Polizei am Morgen in Nordrhein-Westfalen gegen die Rockergruppe Hells Angels vorgegangen. Die Ermittlungsbehörden stellten Vermögenswerte von bis zu 2,5 Millionen Euro sicher, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) in Düsseldorf. Seinen Angaben zufolge hatten Ermittlungen zu Organisierter Kriminalität zu dem Hells-Angels-Ableger (Chapter) in Leverkusen geführt. Der war vor der Razzia verboten worden.

Es gebe 44 Beschuldigte im Alter von 21 bis 59 Jahren, so Reul. Der Präsident des relativ neu gegründeten Chapters Leverkusen wurde festgenommen, gegen ihn liegt laut Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl vor. In der Werkstatt des Präsidenten in Langenfeld habe man zahlreiche Motorräder der Marke Harley-Davidson gefunden, sagte Reul. Man kläre nun, wem die gehören. Außerdem habe man Waffen gefunden und ein Bankschließfach in Lünen durchsucht.

„Erste Hinweise lassen auch auf einen profitorientierten Anbau von Betäubungsmitteln schließen“, erklärte der Minister. Rockerklubs hätten nichts mit „Motorradromantik“ zu tun, so Reul. Vielmehr gehe es um Organisierte Kriminalität, Drogenhandel, Waffen oder Schutzgelderpressung. Wenn man da mitmache, müsse man damit rechnen, „dass die Polizei morgens im Schlafzimmer steht – nicht als Gast, sondern mit einem Durchsuchungsbeschluss“.

Bei der Razzia handelte es sich laut Landesinnenministerium um einen der größten Einsätze zur Bekämpfung der Rockerkriminalität in der Geschichte von NRW. 1200 Beamte seien in 28 Städten im Einsatz gewesen. Seit den frühen Morgenstunden wurden mehr als 50 Objekte durchsucht. Auch Spezialeinsatzkräfte waren im Einsatz.

Federführend waren die Polizei Düsseldorf und die bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelte Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten (ZeOS NRW). Es geht bei dem Ermittlungsverfahren unter anderem um den Verdacht der Bildung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie der räuberischen Erpressung.

Die Durchsuchungen begannen um vier Uhr. Razzien gab es in Wohnungen und Geschäftsräumen von Vereinsmitgliedern und Unterstützern unter anderem in Leverkusen, Köln, Langenfeld, Monheim, Solingen, Dortmund, Oberhausen, Ahaus, Velbert, Duisburg, Bergheim, Gummersbach, Kempen, Herne, Voerde, Bielefeld, Bochum, Dinslaken, Lünen und Marienheide. Auch in Hilden bei Düsseldorf wurde ein Vereinsheim der Hells Angels durchsucht. Vor Ort waren vermummte und bewaffnete Polizisten zu sehen.

Hells Angels sind größter Rockerklub in NRW

In NRW waren in den vergangenen Jahren bereits andere Chapter verboten worden. Zuletzt hatte Reul 2017 den Verein Hells Angels MC Concrete City verboten und aufgelöst. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte das Verbot vier Jahre später bestätigt.

Wie die Neue Westfälische vor wenigen Tagen mit Bezug auf das Landeskriminalamt berichtete, hatten die Hells Angels zuletzt 29 Chapter in NRW. Mit 469 Mitgliedern sei der Klub in letzter Zeit stark gewachsen – unter anderem durch Überläufer der verfeindeten Bandidos. Damit waren die Hells Angels personell bislang die größte Rockergruppe in NRW – vor den Freeway Riders mit 403 Mitgliedern in 37 Chaptern.