Mit einer groß angelegten Razzia geht die Polizei in Nordrhein-Westfalen gegen die Rockergruppe Hells Angels vor. 1200 Beamte seien in 28 Städten im Einsatz, erklärte das Innenministerium in Düsseldorf. Zuvor hatte die Behörde den Verein Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen verboten.

Es handelt sich laut Ministerium um einen der größten Einsätze zur Bekämpfung der Rockerkriminalität in der Geschichte des Landes. Demnach werden seit den frühen Morgenstunden mehr als 50 Objekte durchsucht. Auch Spezialeinsatzkräfte sind im Einsatz.

Federführend sind die Polizei Düsseldorf und die Spezial-Staatsanwaltschaft der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten (ZeOS NRW). Es geht bei dem Ermittlungsverfahren unter anderem um den Verdacht der Bildung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.

Die Durchsuchungen begannen um 4 Uhr. Razzien gibt es in Wohnungen und Geschäftsräumen von Vereinsmitgliedern und Unterstützern unter anderem in Leverkusen, Köln, Langenfeld, Monheim, Solingen, Dortmund, Oberhausen, Ahaus, Velbert, Duisburg, Bergheim, Gummersbach, Kempen, Herne, Voerde, Bielefeld, Bochum, Dinslaken, Lünen und Marienheide.

In Hilden wurde ein Vereinsheim der Hells Angels durchsucht. Vor Ort waren vermummte und bewaffnete Polizisten zu sehen. Neben der Suche nach Beweisen geht es der Polizei bei der Aktion auch um die Sicherung von Vermögenswerten. Bei einer früheren Razzia gegen die Rocker waren unter anderem Motorräder und Bargeld beschlagnahmt worden.

Hells Angels sind größter Rocker-Club in NRW

In NRW waren in den vergangenen Jahren bereits andere Hells-Angels-Ableger (Chapter) verboten worden. Zuletzt hatte Innenminister Herbert Reul (CDU) 2017 den Verein Hells Angels MC Concrete City verboten und aufgelöst. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte das Verbot vier Jahre später bestätigt.

Wie die Neue Westfälische vor wenigen Tagen mit Bezug auf das Landeskriminalamt berichtete, hatten die Hells Angels zuletzt 29 Chapter in NRW. Mit 469 Mitgliedern sei der Club in letzter Zeit stark gewachsen – unter anderem durch Überläufer der verfeindeten Bandidos. Damit waren die Hells Angels personell bislang die größte Rockergruppe in NRW – vor den Freeway Riders mit 403 Mitgliedern in 37 Chaptern.