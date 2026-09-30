Mit Spezialeinheiten durchsucht die Polizei seit dem Morgen zahlreiche Wohnungen in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, richtet sich der Einsatz gegen ein internationales Netzwerk von Geldwäschern sowie gegen eine kriminelle Vereinigung. Bei dieser handelt es sich nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa um die Rocker der „ Hells Angels “. Laut der zuständigen Polizei in Duisburg sollen auch mehrere Haftbefehle vollstreckt werden. Insgesamt sollen Vermögenswerte in Höhe von 48,6 Millionen Euro beschlagnahmt werden.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul bezeichnete die Razzia gegen das Netzwerk als den „größten Schlag gegen die Organisierte Kriminalität seit mehreren Jahren“. „Mehr als 1000 Einsatzkräfte, mehrere Länder, rund mehrere Millionen Euro gesichert. Das ist eine Hausnummer“, sagte der CDU-Politiker der dpa.

Die Polizei berichtete von zahlreichen Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen. Parallel dazu würden sechs Objekte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Berlin und Bayern durchsucht. Betroffen sind zudem sieben Objekte in Belgien, Bulgarien und den Niederlanden.

Insgesamt werden laut Polizei mehr als 100 Objekte durchsucht, es gibt 71 Beschuldigte. Darunter sind laut den Ermittlungsbehörden „Verantwortliche eines bundes- und europaweit tätigen Geldwäschenetzwerks und hochrangige Mitglieder einer Rockergruppierung“. Ihnen werde „insbesondere die Bildung einer kriminellen Vereinigung, räuberische und gewerbsmäßige Erpressung, banden- und gewerbsmäßiger Betrug und gewerbsmäßige Geldwäsche vorgeworfen“, hieß es in einer Mitteilung. Außerdem gehe es um Waffendelikte, Körperverletzung und Steuerhinterziehung.

Federführend bei den Ermittlungen sind die Staatsanwaltschaft Duisburg und das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in NRW.

Laut Bild laufen die Ermittlungen bereits seit mehr als vier Jahren. Ausgangspunkt war demnach eine spektakuläre Schießerei auf dem Hamborner Altmarkt im Mai 2022. Bei der Auseinandersetzung in dem Stadtteil von Duisburg mit mehr als 100 Beteiligten waren damals Rocker mit Mitgliedern einer türkisch-libanesischen Großfamilie aneinandergeraten.