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PolizeieinsatzGroß angelegte Razzia gegen Geldwäscher und „Hells Angels“

Einsatzkräfte der Polizei am Mittwochmorgen in Duisburg
Einsatzkräfte der Polizei am Mittwochmorgen in Duisburg
Foto: Christoph Reichwein/dpa

Mit Spezialeinsatzkräften durchsucht die Polizei Wohnungen in mehreren Bundesländern und im europäischen Ausland. Im Fokus: Geldwäscher und Rocker von den „Hells Angels“.

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Mit einer groß angelegten Razzia geht die Polizei nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa mit mehr als 1000 Einsatzkräften in Deutschland und anderen europäischen Ländern seit dem Morgen gegen ein Geldwäsche-Netzwerk und Rocker der „Hells Angels“ vor. Laut der zuständigen Polizei in Duisburg sollen auch mehrere Haftbefehle vollstreckt werden.

Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, richtet sich der Einsatz gegen ein internationales Netzwerk von Geldwäschern sowie gegen eine kriminelle Vereinigung. Bei dieser handelt es sich nach Informationen der dpa um die „Hells Angels“. Insgesamt werden laut dpa 140 Objekte durchsucht.

Ein dpa-Reporter beobachtete am Mittwochmorgen einen sehr großen Polizeieinsatz mit Spezialeinsatzkräften (SEK) an der Adresse eines einflussreichen „Hells Angels“-Rockers in Duisburg. Die Polizei berichtete von zahlreichen Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Bundesländern sowie in anderen europäischen Ländern. Federführend sei die Staatsanwaltschaft Duisburg.

© SZ/dpa/dta - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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