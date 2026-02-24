Fast auf den Tag genau drei Jahre ist es her, da setzte ein Gesetzentwurf die Republik in Brand. 92 Seiten über den Wandel in deutschen Heizkellern, akribisch begründet und fein ziseliert. „Ohne ein schnelles Umsteuern im Bereich der Gebäudewärme kann Deutschland weder die Klimaziele erreichen noch die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen rasch reduzieren“, stand da zu lesen. Alternativen: „keine“. Fossile Heizungen sollten ein Verfallsdatum bekommen, an ihre Stelle Wärmepumpen und saubere Fernwärme treten. Es war die Geburtsstunde des „Heizhammers“. Am Ende einigte sich die Ampelkoalition auf ein abgespecktes Heizungsgesetz - den schrittweisen Abschied vom Heizkessel.