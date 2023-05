SZ am Morgen

Von Leopold Zaak

EXKLUSIV Energieverband verlangt Änderungen beim Heizungsgesetz. Für die Energiewende brauche es flexible Lösungen, fordert Kerstin Andreae, die Chefin des Energieverbands BDEW. Jeder Ort, jede Umgebung sei anders, deshalb gebe es keine Lösung, die auf jeden passe, sagt Andreae. Die Kommunen sollten eigene Pläne entwerfen dürfen: hier Fernwärme, dort die Stromnetze, woanders vielleicht sogar Wasserstoff. Der Entwurf für das Heizungsgesetz sollte ergänzt werden. Zum Interview

MEINUNG Für das "grüne Wirtschaftswunder" braucht es mehr Unternehmergeist (SZ Plus)

EU-Lieferkettengesetz steht auf der Kippe In Brüssel gibt es heftigen Streit über die Regeln für saubere Lieferketten. Demnach sollen sie in einem Entwurf des EU-Parlaments zu den Sorgfaltspflichten nicht bei Unternehmen ab 250 Beschäftigten greifen, sondern erst bei 1000 Beschäftigten. Die Regelung soll nur für die Beschaffung gelten und nicht für die nachgelagerte Wertschöpfungskette, etwa Verkauf, Transport oder Entsorgung. Zum Artikel (SZ Plus)

Mindestens ein Toter nach neuen Luftangriffen auf Kiew. Russland attackiert die ukrainische Hauptstadt mit iranischen Shahed-Drohnen. Bürgermeister Klitschko zufolge stürzen Trümmer einer abgeschossenen Drohne auf ein Hochhaus. Dabei wird ein Mensch getötet, mehrere werden verletzt. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten bringt eine entmilitarisierte Zone für die Zeit nach dem Krieg ins Spiel. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Bafin will teure Lebensversicherer überprüfen. Lebensversicherer mit außergewöhnlich hohen Kosten müssen künftig mit einer genaueren Prüfung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) rechnen. Sie will die Kostenbelastung der Kunden reduzieren. Zum Artikel

Ägypten und Türkei nähern sich nach Erdoğans Wahlsieg an. Viele Jahre lang waren die Beziehungen zwischen Kairo und Ankara angespannt, zuletzt gab es aber Zeichen der Annäherung: Ägyptens Außenminister besuchte die Türkei nach den verheerenden Erdbeben im Februar. Sein türkischer Kollege kam im März zu Besuch nach Kairo. Nun wollen die Regierungen wieder Botschafter entsenden. Zum Artikel

MEINUNG Erdoğans Sieg könnte einen immensen Schaden verursachen (SZ Plus)

Krebsforscher und Nobelpreisträger Harald zur Hausen ist tot. Der Wissenschaftler ging davon aus, dass Papillomviren Krebs erzeugen können, und verfolgte die These hartnäckig. Das brachte der Welt einen Impfstoff und ihm selbst den Nobelpreis für Medizin ein. Nun ist der Krebsforscher im Alter von 87 Jahren gestorben. Zum Artikel

