Bald geht der Bundestag erst mal in die Sommerpause.

Seit Tagen heißt es, eine Einigung über das innerhalb der Ampel strittige Gesetz sei nahe. Doch so schnell wie gedacht geht es nun offenbar doch nicht. Allerdings bleibt noch eine letzte Möglichkeit.

Der Streit über das Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen ist in der Ampelkoalition noch immer nicht beendet. Zuletzt hieß es aus Koalitionskreisen stets, dass eine Einigung nahe sei. Auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich am Dienstag, während eines öffentlichen Termins in einem Kindergarten, optimistisch.

Doch am Dienstagmittag wird bekannt: Die Parlamentarischen Geschäftsführer haben das Gesetz vorerst nicht auf die Tagesordnung für die Plenarsitzungen des Bundestages in dieser Woche gesetzt, die von Mittwoch bis Freitag stattfinden. Endgültig ist die Tagesordnung allerdings erst, wenn sie von den Fraktionen beschlossen ist. Zudem kann ein Thema noch bis 18 Uhr für den Folgetag nachgereicht werden.

Klar ist bereits, dass im Bundestag vor einem Beschluss noch umfangreiche Änderungen an dem Entwurf vorgenommen werden sollen. Kommt das Gesetz in dieser Woche nicht auf die Tagesordnung, kann es ohne Fristverkürzungen und Sondersitzungen voraussichtlich nicht mehr vor Beginn der Sommerpause am 7. Juli beschlossen werden. Das hatte Bundeskanzler Scholz eigentlich als Ziel genannt. Ein Regelverfahren ist nach Einschätzung aus den Koalitionsfraktionen unter Umständen noch möglich, nicht aber eine abschließende Befassung des Bundesrats.

Das Gebäudeenergiegesetz zielt darauf ab, die Energiewende beim Heizen voranzubringen. Von 2024 an soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden. Es müssen aber keine funktionierenden Heizungen ausgetauscht werden, außerdem dürfen kaputte Heizungen repariert werden. Der Umstieg soll durch eine staatliche Förderung sozial abgefedert werden. Auch Übergangsfristen und Härtefallregelungen sind vorgesehen. Die Details sind jedoch hoch umstritten.

Zuletzt hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) noch mehrere Anpassungen vorgeschlagen. So könne die Pflicht zum Einbau einer klimaschonenden Heizung 2024 zunächst für Neubauten gelten. Bei Bestandsgebäuden könne man mehr Zeit einräumen. Außerdem könnten Übergangsfristen besser mit dem Ausbau von kommunalen Wärmenetzen synchronisiert werden. Bereits jetzt ist im Gesetzentwurf vorgesehen, dass für den Heizungstausch mehr Zeit bleibt, wenn das Haus absehbar an ein Fernwärmenetz angeschlossen wird.