In der Geschichte selbstzerstörerischer Regierungsvorhaben hat es das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu einiger Berühmtheit gebracht. Im Frühjahr 2023 geriet die koalitionsinterne Debatte über die GEG-Reform derart außer Kontrolle, dass das sogenannte Heizungsgesetz schließlich zum Symbol für eine dysfunktionale Regierungsarbeit wurde und den Anfang vom Ende des Ampel-Bündnisses einleitete. Die schwarz-rote Nachfolgeregierung sollte also gewarnt sein, wenn sie sich jetzt daran macht, das GEG erneut zu novellieren. Denn das Konfliktpotenzial ist ähnlich groß wie vor zweieinhalb Jahren: Während führende Unionspolitiker vollmundig die „Abschaffung des Heizungsgesetzes“ angekündigt haben, sieht die SPD eigentlich keinen allzu großen Änderungsbedarf.
