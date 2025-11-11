Und wieder Streit über das Heizungsgesetz

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche von der CDU will das umstrittene Gebäudeenergiegesetz der Vorgängerregierung entschärfen. Die SPD bremst – und sieht sich dabei in einer komfortablen Lage.

Von Michael Bauchmüller und Claus Hulverscheidt, Berlin