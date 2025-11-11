Zum Hauptinhalt springen

EnergiepolitikUnd wieder Streit über das Heizungsgesetz

Lesezeit: 3 Min.

Noch viel Abstimmungsbedarf in Energiefragen: Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU, li.) und Bauministerin Verena Hubertz (SPD).
Noch viel Abstimmungsbedarf in Energiefragen: Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU, li.) und Bauministerin Verena Hubertz (SPD). (Foto: Bernd Elmenthaler/Imago)

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche von der CDU will das umstrittene Gebäudeenergiegesetz der Vorgängerregierung entschärfen. Die SPD bremst – und sieht sich dabei in einer komfortablen Lage.

Von Michael Bauchmüller und Claus Hulverscheidt, Berlin

In der Geschichte selbstzerstörerischer Regierungsvorhaben hat es das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu einiger Berühmtheit gebracht. Im Frühjahr 2023 geriet die koalitionsinterne Debatte über die GEG-Reform derart außer Kontrolle, dass das sogenannte Heizungsgesetz schließlich zum Symbol für eine dysfunktionale Regierungsarbeit wurde und den Anfang vom Ende des Ampel-Bündnisses einleitete. Die schwarz-rote Nachfolgeregierung sollte also gewarnt sein, wenn sie sich jetzt daran macht, das GEG erneut zu novellieren. Denn das Konfliktpotenzial ist ähnlich groß wie vor zweieinhalb Jahren: Während führende Unionspolitiker vollmundig die „Abschaffung des Heizungsgesetzes“ angekündigt haben, sieht die SPD eigentlich keinen allzu großen Änderungsbedarf.

