Wenn es einen Klotz am Bein von Robert Habeck gibt, dann ist es gewiss das Heizungsgesetz. Nichts hat den Grünen in der Regierungszeit so geschadet wie der Verdacht, sie wollten in deutsche Heizungskeller vorrücken. Habeck, mittlerweile grüner Spitzenkandidat, hat selbst viel darüber nachgedacht, wie das so schiefgehen konnte. Doch als er am Sonntagabend in der ARD von der TV-Talkerin Caren Miosga zu seinem größten Fehler befragt wird, fällt ihm vor allem ein Grund ein: Man habe zu spät über die soziale Förderung für den Heizungstausch gesprochen. „Die war durchgerechnet und geplant“, aber beide Koalitionspartner hätten sie nicht gewollt. „Erstaunlicherweise auch die SPD nicht“, sagt Habeck. „Aber so war’s.“ War’s so?