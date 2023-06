Gebäudeenergiegesetz:Viele Fragen, wenig Zeit

Hat am meisten politisches Kapital in das Gesetz gesteckt: Wirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag im Bundestag.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Bärbel Bas hat alle Hände voll zu tun an diesem Vormittag. Alle sollten doch mal ein bisschen runterkommen, interveniert die Bundestagspräsidentin. Sie wolle vorher schon einmal darum bitten, auf die Worte "kotzen" und "rotzen" im Hohen Haus zu verzichten, "auch bei hitzigen Debatten". Und hitzig ist die Debatte, es geht schließlich ums Heizen.

Doch bevor die überhaupt losgehen kann, gönnt sich der Bundestag erst einmal 20 Minuten Austausch über das Verfahren. Schließlich haben SPD, Grüne und FDP sich erst nach Ablauf der üblichen Fristen auf ihre "Leitplanken" geeinigt, mit denen die drei ihren Streit über das Gebäudeenergiegesetz beilegen. Die Union erkennt darin fortgesetzten Murks. "Was sie hier vollführen, ist eine Farce", sagt Thorsten Frei, der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion. "Mit diesem verkorksten Verfahren beschädigen Sie auch das parlamentarische Verfahren."

In der Kür habe es Abstriche gegeben, räumt Habeck ein

Am Ende stimmt der Bundestag dem Beginn der eigentlichen Debatte zu, mit den Stimmen der Koalition. Damit hat das Heizungsgesetz eine Hürde genommen, die 48 Stunden vorher noch ungewiss war: Das Parlament kann darüber debattieren. In der Kür habe es Abstriche gegeben, räumt auch Wirtschaftsminister Robert Habeck kurz darauf ein. Er hat am meisten politisches Kapital in das Gesetz gesteckt.

Aber schnell wird an diesem Donnerstag klar: Die Pflicht wird ebenfalls nicht schön. Das beginnt damit, dass auch der Bundestag erst einmal nicht mehr vorliegen hat als den Gesetzentwurf aus dem April, gegen den insbesondere die FDP rebellierte - plus das zweiseitige "Leitplanken"-Papier vom Dienstag. Während der Debatte meldet sich der Unionsabgeordnete Thomas Heilmann zu Wort, mit ein paar ganz praktischen Fragen. Schließlich sei doch für kommenden Mittwoch eine Expertenanhörung geplant. Ob es dann einen neuen Entwurf gebe, der die Änderungen enthalte. Wie viel Zeit Abgeordneten und Experten wohl bleibe, sich damit zu befassen, will Heilmann wissen. Eine Antwort bekommt er nicht. Unionsfraktionsvize Jens Spahn nennt das Ganze eine Zumutung fürs Parlament.

Doch während sich die Union bei der ersten Lesung vor allem an solchen Form- und Stilfragen abarbeitet, will die AfD das Feuer, auf dem sie bisher schon ihr Süppchen gekocht hat, am Lodern halten: den angeblichen Volkszorn über angeblich geplante Heizungsverbote. Der Abgeordnete Karsten Hilse macht ein "Vernichtungswerk" aus, dem sich allein die AfD widersetze. "Folgerichtig steigen unsere Zustimmungswerte." Als "künftige Regierungspartei" werde man den Trümmerhaufen dann wegräumen.

Die "Leitplanken" geben nur grob den Weg vor

Auch die Linke erkennt einen Trümmerhaufen, aber eher für den Klimaschutz. "Wie Sie kommunizieren, wie Sie Vertrauen verspielen, ist unterirdisch", beklagt der Energiepolitiker Ralph Lenkert. "Wäre ich religiös, würde ich beten, dass Sie die Wärmewende nicht komplett gegen die Wand gefahren haben."

Und noch ist das Thema nicht abgeräumt. Auch zwischen den Koalitionsfraktionen wird deutlich, dass die Einigung vom Dienstag nur ganz grob den weiteren Weg vorzeichnet. Der grüne Baupolitiker Kassem Taher Saleh betont eigens, dass es sich bei Holz und Wasserstoff "um begrenzte und um teure Rohstoffe" handelt - obwohl beide doch nach dem Willen der Koalition helfen sollen, deutsche Heizungen klimafreundlich zu machen.

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch wiederum verweist auf ungeklärte Finanzfragen, schließlich wolle man niemanden überfordern. "Am Ende geht es nur, wenn dieser Staat die Menschen unterstützt." Das brauche Förderung. Und natürlich gebe es da unterschiedliche Ansätze in der Koalition. "Das darf man gar nicht verschweigen", sagt Miersch. So wenig wie die Frage, wie teuer die Wärmewende für Mieterinnen und Mieter werden darf. "Ja, es ist richtig, es ist noch nicht geklärt", räumt er ein. "Und wir werden es in den nächsten drei Wochen klären müssen." Nicht viel Zeit für so viele Fragen.