Erst am Mittwoch hatte das Bundeskabinett den Verhandlern noch einmal Zeit verschafft. Eine Frist, die bei den schwierigen Details des Heizungsgesetzes eine Einigung bis Ende Juni verlangt hatte, wurde kurzerhand um vier Monate verschoben. Doch schon in der Nacht darauf einigten sich Union und SPD in der größten verbliebenen Streitfrage: dem Schutz von Mietern, sollten ihre Vermieter auf eine neue fossile Heizung setzen. Wenn das denn für Vermieter bei diesen Regeln überhaupt noch eine Option ist.