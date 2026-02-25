CDU/CSU haben eines ihrer Wahlversprechen eingelöst: Das Heizungsgesetz der Ampelregierung wird weitgehend zurückgenommen. Für die Union ein politischer Sieg, aber: Was bedeutet das jetzt für die Verbraucher – und für das Klima? Das ordnet SZ-Redakteur im Berliner Parlamentsbüro Michael Bauchmüller in dieser Folge von „Auf den Punkt“ ein. Für ihn ist die Union zwar Gewinnerin, weil sie ein Wahlversprechen eingelöst habe. „Nur ist das Versprechen leider kontraproduktiv gewesen.“ Bauchmüller sieht die Klimaziele in Gefahr und befürchtet, dass Hunderttausende Mieterinnen und Mieter nun in eine „Heizkostenfalle“ laufen könnten. Warum – das erklärt er in diesem Podcast .

Weitere Nachrichten: Trump hält State-of-the-Union-Rede; Merz will Beziehungen mit China vertiefen.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Justin Patchett, Lars Langenau

Produktion: Jakob Arnu

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Phoenix.

