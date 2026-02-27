Es keimen jetzt erste Frühlingsgefühle auf – endlich kann man die Heizungen mal runterdrehen. Doch genau in diesem Moment ist sie wieder da: die Heizungsdebatte. Und damit die Erinnerung an eine beispiellose öffentliche Erregung im „Heizhammer“-Frühjahr vor drei Jahren.
DeutschlandAlles soll besser werden – aber bitte beim Alten bleiben
Lesezeit: 5 Min.
Die Einigung der Koalition zum Heizungsgesetz bedeutet nicht nur ein bisschen Rache an Robert Habeck – sondern das endgültige Scheitern der grünen „Transformation“ als politisches Projekt. Wie konnte es dazu kommen?
Von Johan Schloemann
Hin und her beim Heizungsgesetz:„Das können wir den Leuten nicht mehr erklären“
Anfangs hat Heizungsinstallateur Paul Kirchberger das Gesetz von Robert Habeck bekämpft. Jetzt sagt er: „Lasst es so, wie es ist.“ Ein Gespräch über getriebene Politiker und seine Kundschaft, die es besser weiß als Jens Spahn.
Lesen Sie mehr zum Thema