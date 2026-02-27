Zum Hauptinhalt springen

DeutschlandAlles soll besser werden – aber bitte beim Alten bleiben

Lesezeit: 5 Min.

Heizung rauf, Heizung runter. Die Regierungsparteien haben nun die Eckpunkte für ein neues Gesetz vorgestellt.
Heizung rauf, Heizung runter. Die Regierungsparteien haben nun die Eckpunkte für ein neues Gesetz vorgestellt. (Foto: Collage: Florian Gmach; Bilder: shutterstock)

Die Einigung der Koalition zum Heizungsgesetz bedeutet nicht nur ein bisschen Rache an Robert Habeck – sondern das endgültige Scheitern der grünen „Transformation“ als politisches Projekt. Wie konnte es dazu kommen?

Von Johan Schloemann

Es keimen jetzt erste Frühlingsgefühle auf – endlich kann man die Heizungen mal runterdrehen. Doch genau in diesem Moment ist sie wieder da: die Heizungsdebatte. Und damit die Erinnerung an eine beispiellose öffentliche Erregung im „Heizhammer“-Frühjahr vor drei Jahren.

Hin und her beim Heizungsgesetz
:„Das können wir den Leuten nicht mehr erklären“

Anfangs hat Heizungsinstallateur Paul Kirchberger das Gesetz von Robert Habeck bekämpft. Jetzt sagt er: „Lasst es so, wie es ist.“ Ein Gespräch über getriebene Politiker und seine Kundschaft, die es besser weiß als Jens Spahn.

SZ PlusInterview: Andreas Glas

