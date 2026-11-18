Bei der Sicht auf die Lebensbedingungen vor Ort gibt es laut einer Umfrage für die Bundesregierung regionale Unterschiede - und tendenziell mehr Sorgen in Städten als auf dem Land. Eine Verschlechterung am Wohnort oder in ihrer Region in den nächsten Jahren erwarten insgesamt 43 Prozent, wie der in Berlin vorgestellte „Heimatreport“ des Agrarministeriums ergab.

In großstädtischen Räumen rechnen demnach 47 Prozent tendenziell mit einer Verschlechterung ihrer Bedingungen, in eher ländlichen Gebieten 41 Prozent und in sehr ländlichen Räumen 38 Prozent. Dass die Vor-Ort-Bedingungen in den nächsten Jahren in etwa gleich bleiben, erwarten bundesweit 42 Prozent. Mit ihrem Wohnort und mit ihrer Region verbunden fühlen sich 79 Prozent.

Agrarminister Alois Rainer (CSU), der in der Regierung auch für den Bereich Heimat zuständig ist, sagte, die Ergebnisse zeichneten ein schönes, aber auch nachdenklich stimmendes Bild. Die Umfrage bilde eine Bestandsaufnahme für weitere Schritte von Bund, Ländern und Kommunen. So plane er unter anderem einen Austausch mit dem Deutschen Städtetag und Dialogformaten vor Ort.

Für den „Heimatreport“ befragte das Meinungsforschungsinstitut INFO GmbH im Auftrag des Ministeriums zwischen 8. April und dem 9. Mai dieses Jahres insgesamt 3 054 Personen ab 16 Jahren. Die Erhebung ist repräsentativ.