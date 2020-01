Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Dienstag Sternsinger aus allen katholischen Bistümern Deutschlands empfangen und ihnen für ihren Einsatz gedankt. "Euer Engagement für Frieden ist ein Vorbild in einer Zeit zahlreicher Konflikte", sagte Merkel beim jährlichen Empfang der Sternsinger im Kanzleramt. Es sei wichtig, dass es die Spenden sammelnden Kinder gebe, um das, was der Staat leiste, zu ergänzen. Für die Kanzlerin war es bereits der 15. Besuch der Sternsinger. Genauso oft empfing Kanzler Helmut Kohl die Sternsinger.