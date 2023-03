Migration:So schön ist Kanada

Von Roland Preuß, Toronto

Er hat sich auch überlegt, nach Deutschland auszuwandern, sagt Shreeram. Er habe dort schon mal gelebt, ein Jahr in Paderborn. Aber es gab gute Alternativen für ihn, Kanada und Australien. Am Ende ist es Kanada geworden. Shreeram, 33 Jahre, aus Südindien, Bachelor in Elektrotechnik, Master in Mechatronik, arbeitet seit einem Jahr hier bei einem Mittelständler in Kanadas Hauptstadt Ottawa statt in Paderborn, Stuttgart oder Landshut. Warum? "Das Einwanderungsverfahren war etwas einfacher als in Deutschland", sagt Shreeram. Und die Sprache auch. "Schade", sagt Hubertus Heil (SPD).