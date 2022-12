Als Außenminister war Heiko Maas viel in der Welt unterwegs. Seit 2021 ist er nur noch einfacher Abgeordneter und will sein Mandat nun niederlegen.

Der frühere Außen- und Justizminister legt sein Mandat nieder und zieht sich aus der Politik zurück. Offenbar will er Partner in einer Anwaltskanzlei werden.

Der frühere Außenminister Heiko Maas legt sein Bundestagsmandat nieder. Der SPD-Politiker trug sein Anliegen am Dienstag seiner Fraktion vor, wie eine Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatten die Saarbrücker Zeitung und das Nachrichtenportal The Pioneer berichtet.

Am Mittwoch will Maas nach Angaben der Sprecherin seine Mandatsverzichtserklärung bei Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) unterzeichnen. Der Volljurist war von 2013 bis 2018 Bundesjustizminister und anschließend bis Dezember 2021 Außenminister. Seitdem sitzt Maas als einfacher Abgeordneter für den Wahlkreis Saarlouis im Bundestag. Nach Informationen der Saarbrücker Zeitung wird Maas im Januar in eine Berliner Anwaltskanzlei als Partner eintreten.