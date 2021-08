Von Daniel Brössler, Antalya/Taschkent/Duschanbe/Islamabad

Die Hoffnung haust in einer Baracke mit vergitterten Fenstern. Daneben, auf einer Behelfstreppe, sitzt Heiko Maas. Der Außenminister telefoniert, und vermutlich ist er auch ganz froh, kurz mal seine Ruhe zu haben. Mitten in der Nacht ist er von Antalya kommend in Taschkent gelandet. Am Morgen hatte er einen Termin beim usbekischen Außenminister Abdulasis Komilow, eben haben ihm im Botschaftsgarten die örtlichen Diplomaten bei einer Flasche Wasser geschildert, wie es zugegangen ist in den vergangenen Tagen, in denen sie plötzlich ein Drehkreuz für eine Massenevakuierung in Schwung zu halten hatten. "Zwischendurch muss man ja auch schlafen", sagte der Botschafter. "Das kenne ich", sagte der Außenminister.