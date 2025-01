Donald Trump wollte auf Demonstranten schießen lassen, er wollte das Kriegsrecht verhängen, er wollte Raketen auf Kartelle in Mexiko feuern. Wann immer der US-Präsident in seiner ersten Amtszeit wieder einmal die Lösung in Brachialgewalt suchte, brachte ihn der jeweilige Verteidigungsminister zur Vernunft.