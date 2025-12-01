Die Woche fängt nicht allzu gut an für Pete Hegseth, den US-Verteidigungsminister, der sich neuerdings lieber Kriegsminister nennt. Die Praxis der Vereinigten Staaten, in der Karibik sowie im Pazifik Schnellboote mit mutmaßlichen Drogenschmugglern zu versenken, also ausländische Staatsbürger außergerichtlich auf offener See zu töten, hat ohnehin schon zu größerem Unverständnis im In- und Ausland geführt. Jetzt gerät Hegseth durch eine investigative Recherche der Washington Post zusätzlich unter Druck. Dem Beitrag zufolge soll der Pentagon-Chef zumindest bei einem dieser Luftschläge explizit angeordnet haben, niemanden mit dem Leben davon kommen zu lassen.
Zwei Menschen klammern sich vor der Küste Trinidads an Wrackteile eines Schmugglerbootes – und werden umgebracht. Laut „Washington Post“ hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth die Luftschläge angeordnet.
Von Boris Herrmann, New York
US-Präsident Donald Trump hat eine Flugzeugträgergruppe in die Karibik beordert. Angeblich zur Jagd auf Drogenkuriere. Plant er den Sturz des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro?
