Die Woche fängt nicht allzu gut an für Pete Hegseth, den US-Verteidigungsminister, der sich neuerdings lieber Kriegsminister nennt. Die Praxis der Vereinigten Staaten, in der Karibik sowie im Pazifik Schnellboote mit mutmaßlichen Drogenschmugglern zu versenken, also ausländische Staatsbürger außergerichtlich auf offener See zu töten, hat ohnehin schon zu größerem Unverständnis im In- und Ausland geführt. Jetzt gerät Hegseth durch eine investigative Recherche der Washington Post zusätzlich unter Druck. Dem Beitrag zufolge soll der Pentagon-Chef zumindest bei einem dieser Luftschläge explizit angeordnet haben, niemanden mit dem Leben davon kommen zu lassen.