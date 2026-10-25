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WestjordanlandIsrael vertreibt nach Anschlag Hunderte Familien aus Hebron

Lesezeit: 3 Min.

Israelische Soldaten an einem Checkpoint im Norden von Hebron. Die Militäroperation in der Stadt soll mehrere Tage andauern.
Israelische Soldaten an einem Checkpoint im Norden von Hebron. Die Militäroperation in der Stadt soll mehrere Tage andauern.
John Wessels/AFP

Nach einem tödlichen Angriff auf israelische Soldaten hat die Armee eine Militäroperation gestartet. Der palästinensische Vizepräsident verurteilt das Vorgehen als „kollektive Bestrafung“.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

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Nach einem Angriff auf einen Militärposten im Westjordanland, bei dem am Freitag zwei israelische Soldaten von bewaffneten Palästinensern erschossen worden waren, hat die israelische Armee in der Stadt Hebron Hunderte Familien aus ihren Häusern vertrieben. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Freitag angekündigt, den Ort, aus dem der Angreifer stammte, zu „zerstören“ und ihn grundlegend zu verändern. Er wolle das „erfolgreiche und entschlossene Vorgehen“, das die Armee bereits in den Flüchtlingslagern im Westjordanland angewandt hat, auch auf dieses Viertel in Hebron übertragen, kündigte er an.

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