Nach einem Angriff auf einen Militärposten im Westjordanland, bei dem am Freitag zwei israelische Soldaten von bewaffneten Palästinensern erschossen worden waren, hat die israelische Armee in der Stadt Hebron Hunderte Familien aus ihren Häusern vertrieben. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Freitag angekündigt, den Ort, aus dem der Angreifer stammte, zu „zerstören“ und ihn grundlegend zu verändern. Er wolle das „erfolgreiche und entschlossene Vorgehen“, das die Armee bereits in den Flüchtlingslagern im Westjordanland angewandt hat, auch auf dieses Viertel in Hebron übertragen, kündigte er an.