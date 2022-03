Die US-amerikanische Autorin Heather Conley hat schon früh vor Putins Strategie in Europa gewarnt - und seiner Manipulation. Ein Gespräch über wirtschaftliche Einflussnahme, die Fehler des Westens und die wichtigste Aufgabe in der Ukraine.

Interview von Thomas Kirchner

Es gab sie, die frühen Warner vor böswilliger russischer Einflussnahme in Europa. Eine von ihnen ist die US-Amerikanerin Heather Conley. 2016 schrieb sie die Analyse "The Kremlin Playbook", die viel Aufmerksamkeit fand. Der Westen, so ihre These, habe den fundamentalen Wandel in der russischen Politik übersehen.