Claudine Gay, die Präsidentin der Elite-Uni Havard, tritt nach heftiger Kritik von ihrem Posten zurück. Das teilte Gay in einem Schreiben mit . "Es ist klar geworden, dass es im besten Interesse von Harvard ist, dass ich zurücktrete, damit unsere Gemeinschaft die außergewöhnlichen Herausforderungen mit einem Fokus auf die Institution meistern kann - und nicht auf ein Individuum." Diese Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen. "Sie ist in der Tat unbeschreiblich schwer gewesen."

Gay war - wie andere Präsidentinnen von amerikanischen Universitäten - in den vergangenen Wochen in heftige Kritik geraten. Der Auslöser dafür war eine Anhörung vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses, bei der Gay so wie ihre Kolleginnen Liz Magill (University of Pennsylvania) und Sally Kornbluth (Massachusetts Institute of Technology) zu antisemitischen Vorfällen an den Einrichtungen befragt wurden.

Dort gelang es den drei Wissenschaftlerinnen nicht, antisemitische Äußerungen klar und unmissverständlich zu verurteilen. Den Aufruf zum Genozid an Juden könne man nicht "kontextunabhängig" sanktionieren, sagte etwa Magill. Gay sagte, Havard bekenne sich zur freien Meinungsäußerung, "auch wenn sie anstößig, beleidigend oder hasserfüllt ist".

Nach wochenlanger Kritik trat Liz Magill zurück, Kornbluth blieb vorerst im Amt, ebenso wie Gay. An den Unis hatte es zuvor antisemitische Vorfälle gegeben, viele jüdische Studierende hatten sich besorgt über ihre Sicherheit geäußert. Gays Forschungsfelder drehen sich um das politische Leben der Amerikaner, verbunden mit Themen wie Abstammung, Identität und Wahlbeteiligung.

Sie war erst die zweite Frau an der Spitze der 1636 gegründeten Uni, die nie zuvor einen Afroamerikaner oder eine Afroamerikanerin auf dem Präsidentenstuhl hatte. In ihrer Rücktrittsankündigung schrieb die Politikwissenschaftlerin nun: "Als ich Präsidentin wurde, betrachtete ich mich als besonders gesegnet durch die Möglichkeit, Menschen aus aller Welt zu dienen, die in meiner Präsidentschaft eine Vision von Harvard sahen, die ihr Gefühl der Zugehörigkeit bestätigte - ihr Gefühl, dass Harvard talentierte und vielversprechende Menschen mit jedem erdenklichen Hintergrund willkommen heißt, um voneinander zu lernen und miteinander zu wachsen." Sie fuhr fort: "Sie alle sollen wissen, dass diese Türen offen bleiben und Harvard dadurch stärker und besser wird."