Haustiere in der Politik

Von Vivien Timmler, Berlin

Am Rande des Bundeskongresses der Grünen Jugend passierte etwas Unglaubliches. Jakob Blasel, frisch gewählter Sprecher der Jugendorganisation, streichelte einen Hund. „Unfassbar“, sagte ein junger Grüner ironisch, „dass die Besitzerin sich traut, den Hund in die Nähe dieses Mannes zu lassen.“ Schließlich sei Blasel doch Hundehasser, gar „Welpen-Feind“. Das habe er in der Bild gelesen.