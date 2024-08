Die Spitzen der Bundesregierung haben eine Einigung zur Finanzierungslücke im Bundeshaushalt 2025 erzielt. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag mit. Damit dürfte der Weg frei sein, den Entwurf des Haushaltsgesetzes fristgerecht noch im Laufe des Tages an Bundestag und Bundesrat zu leiten.

„Die Vor­­gaben der Schuldenbremse des Grundgesetzes werden weiterhin eingehalten, eine Umgehung findet nicht statt“, so Hebestreit. Die Einigung sieht im Kern Umschichtungen von Geldern für die bundeseigene Deutsche Bahn vor. Nach Angaben der Bundesregierung wird dadurch die sogenannte globale Minderausgabe um 4,5 Milliarden Euro auf dann noch zwölf Milliarden Euro verringert. Das ist faktisch eine Lücke im Haushalt. Die Regierung geht davon aus, dass sich diese durch die wirtschaftliche Entwicklung noch verringern wird. Dem Parlament steht nun allerdings eine vergleichsweise große Aufgabe bevor in den Beratungen zum Haushalt, weil die globale Minderausgabe, die die Haushälter aufbringen müssen, deutlich größer ist als üblich.

Scholz: Zusätzliches Kapital und Darlehen für die Deutsche Bahn

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Bundesregierung habe „im Vergleich zum Juli-Beschluss Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur mit zusätzlichem Kapital und Darlehen für die Deutsche Bahn beschlossen und weitere allgemeine Einsparungen vorgenommen“.

In den vergangenen Tagen war die Auseinandersetzung um den Bundeshaushalt neu entflammt. Hintergrund waren Bedenken an einigen Vorhaben, mit denen die Finanzierungslücke im Etat um insgesamt acht Milliarden Euro reduziert werden sollte, damit die Schuldenbremse eingehalten werden kann. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte dazu wegen rechtlicher und wirtschaftlicher Bedenken Gutachten beauftragt. Diese bestätigten die Bedenken in Teilen, zeigten aber auch Wege auf, zumindest einen Teil der Maßnahmen umzusetzen. Bei SPD und Grünen gab es scharfe Kritik, dass Lindner öffentlich den Kompromiss wieder in Frage gestellt hatte, Kanzler Scholz schaltete sich aus dem Urlaub ein, hatte deutlich geringere Zweifel als Lindner.

Die Zeit für eine Einigung zwischen Scholz, Lindner und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) war zuletzt immer knapper geworden. Bis Freitagnacht um 24 Uhr wollte die Bundesregierung das Haushaltsgesetz an den zunächst zuständigen Bundesrat übermitteln. Im September soll der Bundestag über den Haushalt beraten.