Von Daniel Brössler und Henrike Roßbach, Berlin

Die Bundesregierung hat nach monatelangen Querelen den Streit über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr beigelegt. Alle Konfliktpunkte seien geklärt worden, erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Regierungskreisen. Aufgelöst sei auch die letzte verbliebene Blockade, der Streit über die Kindergrundsicherung. Man sei sich einig, dass dieser jetzt nicht entschieden werde. Damit kann der Haushalt 2024 und die Finanzplanung für die Jahre danach jetzt wie geplant am 5. Juli vom Kabinett beschlossen werden - dem letztmöglichen Termin vor der parlamentarischen Sommerpause.

Nach SZ-Informationen aus Regierungskreisen hatte zuletzt nur noch der Konflikt über den Finanzrahmen für die geplante Kindergrundsicherung einer Einigung im Weg gestanden. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) wollte für das Vorhaben zwölf Milliarden Euro jährlich in die Finanzplanung schreiben lassen, Finanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt diese Summe ab.

Am Dienstag hieß es dann von mehreren Beteiligten, dass nun auch Paus der Forderung des Finanzministeriums nachgekommen sei, die Verteilung ihres Etats auf die einzelnen Haushaltsposten zu melden. Der Hintergrund: Lindner hatte allen Ressorts Höchstgrenzen für ihre Etats vorgeschrieben und sie aufgefordert, ihm die Verteilung der jeweiligen Summe auf die Einzeltitel zu melden. Dem waren insbesondere die grün geführten Ressorts nicht nachgekommen.

Zunächst hieß es, Paus habe ihren Etat nur unter dem Vorbehalt einer Einigung in Sachen Kindergrundsicherung ans Finanzministerium verschickt; auch die grünen Minister Annalena Baerbock (Auswärtiges Amt) und Robert Habeck (Wirtschaft) seien so verfahren. Da der Konflikt nun aber dem Vernehmen nach mindestens vertagt ist, können die Beamten in Lindners Haus den Regierungsentwurf nun fertigstellen.

Lindner selbst sagte am Dienstagvormittag am Rande eines Treffens mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Polen lediglich: "Am 5.7. wird im Bundeskabinett ein Haushalt beschlossen."