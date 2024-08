Von Markus Balser, Bastian Brinkmann, Georg Ismar, Berlin

In der nach oben nicht mehr ganz so offenen Frustskala sind die Koalitionäre nun bei der Stufe „Galgenhumor“ angelangt. „Wir werden zum Glück von Informationen verschont“, heißt es am Freitag in der SPD-Fraktion hinsichtlich des ewigen Wartens auf eine neue Haushaltseinigung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP). Lieber gar nicht erst wissen, was da wieder herauskommt – die Vogel-Strauß-Methode als Selbstschutz.