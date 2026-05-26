Zum Hauptinhalt springen

Milliarden für die RüstungAn diesen Kassenprüfern kommt Pistorius nicht vorbei

Lesezeit: 5 Min.

Andreas Mattfeldt (CDU, li.) und Andreas Schwarz (SPD) sind die Hauptberichterstatter ihrer Fraktionen für den Etat des Verteidigungsministers.
Andreas Mattfeldt (CDU, li.) und Andreas Schwarz (SPD) sind die Hauptberichterstatter ihrer Fraktionen für den Etat des Verteidigungsministers. REGINA SCHMEKEN

Andreas Mattfeldt und Andreas Schwarz kontrollieren riesige Milliardenbeträge für die Verteidigung. Die Haushälter von CDU und SPD nerven den Minister, weisen die Industrie in Schranken – und zeigen, wie eine gute Koalition funktioniert.

Von Georg Ismar, Berlin

Der Besprechungsraum 1842 des Abgeordneten Andreas Mattfeldt im Paul-Löbe-Haus zeigt eine Welt, die es sonst nirgendwo gibt im Bundestag. Hier steht auf einem Sideboard die einzige Zapfanlage in einem Büro, genehmigt noch von Bundestagspräsident Norbert Lammert. Im Vinidor lagern Weine, an der Decke hängt eine Discokugel. Und im Regal steht eine Flasche „Kurvenkorn“, mit einem Wappen von Werder Bremen, „Fassgelagert im Weserstadion“.

Zur SZ-Startseite

Pflegeversicherung
:„Dann haben wir 2040 zehn Millionen Pflegebedürftige. Das ist doch irre“

Geriatrie-Experte Clemens Becker beklagt, das System der Pflege in Deutschland sei teuer, ineffektiv und nicht reformierbar. Was aus seiner Sicht passieren muss, damit die Versorgung alter Menschen nicht kollabiert.

SZ PlusInterview von Rainer Stadler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite