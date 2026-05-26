Andreas Mattfeldt und Andreas Schwarz kontrollieren riesige Milliardenbeträge für die Verteidigung. Die Haushälter von CDU und SPD nerven den Minister, weisen die Industrie in Schranken – und zeigen, wie eine gute Koalition funktioniert.

Der Besprechungsraum 1842 des Abgeordneten Andreas Mattfeldt im Paul-Löbe-Haus zeigt eine Welt, die es sonst nirgendwo gibt im Bundestag. Hier steht auf einem Sideboard die einzige Zapfanlage in einem Büro, genehmigt noch von Bundestagspräsident Norbert Lammert. Im Vinidor lagern Weine, an der Decke hängt eine Discokugel. Und im Regal steht eine Flasche „Kurvenkorn“, mit einem Wappen von Werder Bremen, „Fassgelagert im Weserstadion“.