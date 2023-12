Haushaltsloch:Im Osten wächst die Ungeduld

Noch Acker, bald Hightech-Standort - oder? Der US-Chiphersteller Intel will in Magdeburg Halbleiterwerke bauen, wenn der Bund seine Subventionszusagen einhält.

Noch ist nicht klar, wo der Bund im Haushalt 2024 sparen muss. In Ostdeutschland fragen sich genervte Landespolitiker inzwischen, ob in Berlin wirklich allen klar ist, was auf dem Spiel steht. Erste Förderprojekte liegen schon auf Eis.