Die Haushaltskrise ist in vielen Städten auch an kleinen Dingen zu erkennen: In Nürnberg zum Beispiel werden die mehr als 150 Brunnen im Stadtgebiet in diesem Jahr früher als sonst in die Winterruhe geschickt – nämlich schon jetzt. Etwa 27 000 Euro hofft die Verwaltung dadurch an Betriebs- und Wartungskosten zu sparen. In Münster können Kinder während der Herbstferien im Oktober nicht mehr ganztags den städtischen Abenteuer- und Bauspielplatz im Südpark besuchen, sondern erst ab 14 Uhr. Beide Städte müssen sparen, die Oberbürgermeister haben eine Haushaltssperre verhängt.