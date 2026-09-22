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Finanznot vieler Städte„Warme Worte helfen uns nicht weiter“

Lesezeit: 3 Min.

Brunnen werden spätestens Ende September in den Winterschlaf geschickt, und der Neubau des Fußballstadions könnte verschoben werden: Die Stadt Nürnberg muss sparen.
Brunnen werden spätestens Ende September in den Winterschlaf geschickt, und der Neubau des Fußballstadions könnte verschoben werden: Die Stadt Nürnberg muss sparen.
Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg, Münster, Bonn: Immer wieder müssen Städte Haushaltssperren verhängen, weil sie Ausgaben nicht mehr decken können. Der Städtetag fordert mehr Tempo bei der Entlastung der Kommunen.

Von Claudia Henzler

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Die Haushaltskrise ist in vielen Städten auch an kleinen Dingen zu erkennen: In Nürnberg zum Beispiel werden die mehr als 150 Brunnen im Stadtgebiet in diesem Jahr früher als sonst in die Winterruhe geschickt – nämlich schon jetzt. Etwa 27 000 Euro hofft die Verwaltung dadurch an Betriebs- und Wartungskosten zu sparen. In Münster können Kinder während der Herbstferien im Oktober nicht mehr ganztags den städtischen Abenteuer- und Bauspielplatz im Südpark besuchen, sondern erst ab 14 Uhr. Beide Städte müssen sparen, die Oberbürgermeister haben eine Haushaltssperre verhängt.

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