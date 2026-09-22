Die Haushaltskrise ist in vielen Städten auch an kleinen Dingen zu erkennen: In Nürnberg zum Beispiel werden die mehr als 150 Brunnen im Stadtgebiet in diesem Jahr früher als sonst in die Winterruhe geschickt – nämlich schon jetzt. Etwa 27 000 Euro hofft die Verwaltung dadurch an Betriebs- und Wartungskosten zu sparen. In Münster können Kinder während der Herbstferien im Oktober nicht mehr ganztags den städtischen Abenteuer- und Bauspielplatz im Südpark besuchen, sondern erst ab 14 Uhr. Beide Städte müssen sparen, die Oberbürgermeister haben eine Haushaltssperre verhängt.
Finanznot vieler Städte„Warme Worte helfen uns nicht weiter“
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Nürnberg, Münster, Bonn: Immer wieder müssen Städte Haushaltssperren verhängen, weil sie Ausgaben nicht mehr decken können. Der Städtetag fordert mehr Tempo bei der Entlastung der Kommunen.
Von Claudia Henzler
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