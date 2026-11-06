Belgiens Premierminister Bart De Wever bleibt nach zunächst gescheiterten Haushaltsverhandlungen im Amt. Der belgische König Philippe lehnt das Rücktrittsangebot des Politikers von der flämischen Nationalistenpartei N-VA ab, wie der Palast nach einem Treffen mit De Wever mitteilte. Die Gespräche des Königs mit den Parteivorsitzenden hätten ergeben, dass alle Parteien die Etatverhandlungen so schnell wie möglich abschließen wollten, hieß es weiter. Der Monarch habe zudem die formelle Zusicherung erhalten, dass die Parteien zu Zugeständnissen bereit seien, um eine Einigung innerhalb der Regierung zu ermöglichen.
Premier De Wever sei daher nun aufgefordert, die Verhandlungen unverzüglich wieder aufzunehmen. Am 16. November soll er dem König erneut Bericht erstatten. Konkret geht es um den Haushalt für 2027 und ein Sparpaket, mit dem die Mitte-rechts-Regierung bis 2029 Einsparungen in Höhe von rund zehn Milliarden Euro erzielen will. Besonders mit Blick auf den Etat für 2027 wächst der Druck.