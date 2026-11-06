Belgiens Premierminister Bart De Wever bleibt nach zunächst gescheiterten Haushaltsverhandlungen im Amt. Der belgische König Philippe lehnt das Rücktrittsangebot des Politikers von der flämischen Nationalistenpartei N-VA ab, wie der Palast nach einem Treffen mit De Wever mitteilte. Die Gespräche des Königs mit den Parteivorsitzenden hätten ergeben, dass alle Parteien die Etatverhandlungen so schnell wie möglich abschließen wollten, hieß es weiter. Der Monarch habe zudem die formelle Zusicherung erhalten, dass die Parteien zu Zugeständnissen bereit seien, um eine Einigung innerhalb der Regierung zu ermöglichen.