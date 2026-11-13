Es wird verhandelt im Land und international. Die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses, die über das Budget des Jahres 2027 beriet, tagte bis in den frühen Morgen, die Sitzung ging bis kurz vor 6 Uhr. „Wir haben einen Haushalt“, schrieb der SPD-Politiker Metin Hakverdi auf X. 16 Stunden habe die Bereinigungssitzung gedauert. Am Vormittag haben die Fraktionen dazu Pressekonferenzen angesetzt.

Die Unionsfraktion tut sich wer mit diesem Haushalt. Die Senkung der Stromsteuer kommt voraussichtlich vorerst nicht, die kalte Progression soll nicht abgebaut werden. Die Abgeordneten von CDU und CSU fühlten sich von der SPD über den Tisch gezogen, berichtet mein Kollege Robert Roßmann. Unsere Berliner Büroleiterin Henrike Roßbach findet, der Unmut sei verständlich. Auf diesen Entwurf könne man nicht einmal mit Kamillentee gut anstoßen, schreibt sie.

In Antalya wird in den kommenden Tagen um das Weltklima gerungen. Fridays for Future hat für heute zu Demonstrationen aufgerufen, vielerorts erst ab 14 Uhr. Sogar Greta Thunberg, einst Ikone der Klimabewegung, jetzt vor allem als Aktivistin für die Anliegen der Palästinenser bekannt, ist wieder da, berichtet mein Kollege Thomas Hummel aus Antalya. Viele Regierungschefs, darunter auch Friedrich Merz, fehlen auf der COP.

Aber, kleiner Lichtblick: Bei Neuzulassungen dominieren die Elektroautos in Deutschland. Die Deutschen kauften im Oktober laut Kraftfahrbundesamt auch am häufigsten Autos von VW oder Mercedes. Den Autobauern geht es trotzdem schlecht.

Derzeit laufen die Tarifverhandlungen. Ich komme aus Stuttgart, viele Väter „schafften beim Daimler“, Mercedes war das Wohlstandsversprechen der Stadt. Jetzt hat das Unternehmen alle Investitionen in Deutschland vorerst gestoppt und droht, Werke zu schließen. Das sind, schreibt meine Kollegin Christina Kunkel, Druckwerkzeuge auf den Betriebsrat und die IG Metall. Das Unternehmen will die 35-Stunden-Woche abschaffen, Sonderzahlungen sollen auf den Prüfstand. Für mich klingt die Drohung nach einem Totschlagargument. Und es bleibt die Frage: Kann man so miteinander verhandeln?

Was heute wichtig ist

Geheimdienst-Reform: Was sich bei BND und Verfassungsschutz ändert. Künftig sollen deutsche Agenten aktiv gegen Widersacher im In- und Ausland vorgehen. Bei Cyberangriffen sollen sie zurückschlagen dürfen. Damit will die Bundesregierung Bevölkerung und Unternehmen besser schützen. Kritiker fürchten die Aufweichung des Trennungsgebots zwischen Geheimdiensten und Polizei. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

Stundenlange Störung bei Microsoft-Outlook. Zahlreiche Unternehmen und Privatleute lassen ihre E-Mails über den Outlook-Dienst von Microsoft laufen. Viele Postfächer sind unerreichbar – an der Lösung wird gearbeitet, heißt es. Selbst sensible Regierungsbereiche sollen betroffen sein. Zum Artikel

USA: Putin will Europa an den Verhandlungstisch lassen. Nach Angaben aus den USA ist der russische Präsident Wladimir Putin bereit, die Europäer bei den Ukraine-Friedensgesprächen miteinzubeziehen. Donald Trumps Schwiegersohn, Jared Kushner, teilte mit, der Zeitplan solle in Kürze stehen. Es gebe weiterhin große Differenzen zwischen den Positionen Russlands und der Ukraine. Zum Newsblog zum Krieg in der Ukraine

Colette Kress: Was über die neue Nvidia-Chefin bekannt ist Nach einer Affäre mit einer mutmaßlichen Spionin und Berichten über eine weitere Beziehung muss der Konzernchef gehen. Übergangsweise soll die bisherige Finanzchefin Colette Kress die Geschäfte führen. Einst ging sie auf Anraten ihrer Söhne zu der damals noch vor allem bei Gamern beliebten Firma. Zum Artikel

Kein Geld für noch lebende polnische NS-Opfer im Haushalt. Eine humanitäre Geste für noch lebende polnische NS-Opfer hatte Deutschland versprochen. Doch im Haushalt ist kein Geld dafür vorgesehen. Grünen-Chefin Brantner kritisiert den „Wortbruch“ harsch. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Bund soll IT-Ausgaben künftig auf Souveränität prüfen. Der Haushaltsausschuss will digitale Souveränität zum Maßstab für IT-Ausgaben des Bundes machen. Das Digitalministerium soll bei allen Vorhaben Abhängigkeiten von außereuropäischen Anbietern und europäische Alternativen prüfen. Das Ressort hat zudem Eckpunkte dafür erarbeitet, wie eine KI-Plattform in allen Ministerien ausgerollt werden soll. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Nvidia: Systemunternehmen in der Krise. Hinter der Nvidia-Affäre steht eine geoökonomische Machtfrage: Wer bekommt Zugang zur Rechenleistung für die KI-Wirtschaft? Der Fall Megaspeed zeigt, wie chinesische Konzerne amerikanische Chips im Ausland nutzen – und welche Rolle undurchsichtige Milliardenflüsse dabei spielen. Zum Briefing