Annalena Baerbock von den Grünen meldet für den Haushalt 2025 gut zwei Milliarden mehr an, als ihr der Finanzminister zugestehen will. Auch SPD-Häuser gehen über dessen Vorgaben hinaus.

Von Markus Balser, Michael Bauchmüller und Paul-Anton Krüger, Berlin

Die Ampelkoalition geht einer neuen Zerreißprobe entgegen: Mehrere Ministerien von Grünen und SPD halten sich nicht an die Vorgaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für den Bundeshaushalt 2025 und gehen mit deutlich höheren Forderungen in die Verhandlungen. Sie reichten am Donnerstag Ressortbudgets etwa auf Höhe des laufenden Etats 2024 ein.