Wenige Tage nach der Einigung der Ampelregierung auf den Bundeshaushalt für 2024 geht es jetzt um den Etat für das laufende Jahr: Am Vormittag stimmt der Bundestag über den Nachtragshaushalt für 2023 ab, auch der Bundesrat soll heute noch darüber entscheiden.

In dem Nachtragshaushalt von Finanzminister Christian Lindner (FDP) geht es im Wesentlichen um eine Zahl: 45 Milliarden Euro. Die sollen abgesichert werden, nachdem das Haushalts-Urteil des Bundesverfassungsgerichts den regulären Etat für 2023 ins Wanken gebracht hatte. Bei den 45 Milliarden Euro geht es um Kredite, die ursprünglich aufgenommen wurden, um Energiepreisbremsen und Flutschäden im Ahrtal zu finanzieren. Dieses Geld soll nun in den regulären Haushalt übertragen werden.

Voraussetzung dafür ist, dass eine nationale Notlage ausgerufen wird. Diese erlaubt es der Regierung, die Schuldenbremse auszusetzen und die Kredite in den Haushalt zu schreiben. Die Ampel begründet die Notlage mit dem Krieg in der Ukraine, der dadurch ausgelösten Energiekrise sowie den Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal. Die Debatte im Parlament und die anschließende namentliche Abstimmung können Sie von 9 Uhr an im Livestream verfolgen.

Laut dem Entwurf für den Nachtragshaushalt sind für 2023 Ausgaben in Höhe von 461,21 Milliarden Euro vorgesehen. Bisher lag das Soll bei 476,29 Milliarden Euro. Gestrichen werden im Etat zum Beispiel die Ausgaben für die geplante Aktienrente in Höhe von zehn Milliarden Euro.