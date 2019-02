5. Februar 2019, 18:51 Uhr Haushalt Ich brauch' das Geld

Verteidigungsministerin von der Leyen wehrt sich gegen den Sparkurs des Finanzministers. Auch andere Ressorts könnten die Haushaltslücke zu spüren bekommen.

Von Cerstin Gammelin , Berlin

Am Dienstag schüttelte von der Leyen noch Hände auf einem Militärflughafen in Estland, an diesem Mittwoch geht es weiter nach Paris. (Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa)

Ursula von der Leyen (CDU) hat am Dienstag noch einmal betont, dass an den Militärausgaben aus ihrer Sicht nicht gespart werden darf. Insofern dürfte es der Verteidigungsministerin gut passen, dass sie umgehend zeigen kann, wofür das Geld gebraucht wird. Zusammen mit ihrer französischen Ressortkollegin Florence Parly wird sie an diesem Mittwoch in der Nähe von Paris bei der Unterzeichnung eines Vorvertrags für das Triebwerk des gemeinsamen Kampfjetsystems Future Air Combat System sein. Die Kampfjets sollen unter anderem den pannenanfälligen Eurofighter ablösen; Baubeginn 2040. Das Signal, das von der Leyen an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sendet, ist klar: Ich brauch' das Geld. Sparen bitte woanders.

Das Bundesfinanzministerium hat mit den Planungen des Haushaltes für 2020 und die folgenden Jahre bis 2023 begonnen. Um die ausgabefreudigen Ressortkollegen aufs Sparen einzustimmen, hat Scholz ihnen von dem absehbaren Finanzloch berichten lassen. Bis 2023 steigen die Steuereinnahmen weniger stark als bisher angenommen, weshalb der Bundeshaushalt mit 24,7 Milliarden Euro weniger wird auskommen müssen. "Die fetten Jahre sind vorbei", sagt er.

Das sorgt für Ärger. Vor allem bei von der Leyen. Die Finanzbeamten hatten konkret darauf hingewiesen, dass es den Haushalt sprengen würde, wenn die Ausgaben für Militär und Entwicklungshilfe wie von der Bundesregierung zugesagt erhöht würden. Zwar plant Scholz für 2020 noch mit zusätzlichen 2,3 Milliarden Euro für Militär und Entwicklungshilfe. Wegen des Finanzlochs sind ab 2021 aber keine weiteren Aufstockungen geplant. Von der Leyen besteht allerdings darauf, dass die Militärausgaben auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen. "Die klare politische Vereinbarung steht: Für das Jahr 2025 1,5 Prozent", sagte sie am Dienstagabend in der lettischen Hauptstadt Riga. Es geht um viel Geld. Die geplanten Militärausgaben belaufen sich für 2019 auf 43,2 Milliarden Euro. Sollten sie bis 2025 auf 1,5 Prozent des BIP steigen, wären das auf Basis aktueller Werte fast 51 Milliarden Euro. Da aber die Wirtschaft jedes Jahr wächst, ist es möglich, dass die deutschen Militärausgaben bis 2025 auf mehr als 60 Milliarden Euro steigen müssten. Scholz hat diese Steigerung unter Finanzierungsvorbehalt gestellt, zum Ärger der Ministerin.

Auch die geplante Grundrente von Arbeitsminister Heil steht unter Finanzierungsvorbehalt

Da die große Koalition vereinbart hat, die Ausgaben für Entwicklungshilfe an die Militärausgaben zu koppeln, dürfte es auch für Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) schwierig werden, die sogenannte ODA-Quote zu erfüllen. Dahinter verbirgt sich die Zusage Deutschlands, mindestens 0,7 Prozent des BIP für Entwicklungshilfe zu verwenden. Diese Quote ist bisher kaum erfüllt worden.

Unter dem Vorbehalt der Finanzierung steht auch die von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geplante Grundrente für Geringverdiener, die 35 Jahre lang Beiträge eingezahlt haben. Sie könnte vier bis sechs Milliarden Euro kosten.

Dass das Geld trotz weiterhin soliden Wachstums knapp wird, liegt an diversen kostspieligen Projekten der Koalition. Dazu zählen der Kohleausstieg, das Baukindergeld, der Digitalpakt und die teilweise Abschaffung des Soli-Zuschlags. In den nächsten Wochen wird nun gestritten, was umgesetzt werden kann. Am 20. März soll der neue Haushaltsplan im Kabinett beschlossen werden.