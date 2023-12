Haushalt 2024:Das große Grummeln

Von Markus Balser, Michael Bauchmüller, Georg Ismar und Paul-Anton Krüger

Wenn man so will, reicht das Protestspektrum von den Bauern bis zur Bundeswehr. Und es kommt, wie es kommen musste - nach dem Durchbruch in den geheimen Verhandlungen zwischen Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat das große Rechnen und Streiten begonnen, auch in der Ampelkoalition. Ob alles so kommen wird an Einsparungen und neuen Einnahmequellen, muss daher vorerst als offen gelten.