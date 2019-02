6. Februar 2019, 18:46 Uhr Haushalt Großes Aufplustern

Der Finanzminister spricht pädagogische Warnungen aus.

Von Cerstin Gammelin

Ein Loch hat das Bundesfinanzministerium im Bundeshaushalt gefunden und damit einige hektische Reaktionen ausgelöst. Die Verteidigungsministerin fürchtet um ihren Etat, der Entwicklungshilfeminister ebenso. Die Kohleländer bestehen auf den Ausstiegsmilliarden, der Bundeswirtschaftsminister auf Unternehmensmilliarden, die Union auf dem Aus für den Soli und die SPD auf der Grundrente. Wäre die Vehemenz, mit der alle ihre Forderungen vortragen, ein Gradmesser für die Dramatik der Lage, müsste man sich wirklich Sorgen machen.

Aber so ist es nicht. Statt sich so aufzuplustern, tun alle Beteiligten gut daran, die Dinge sachlich zu betrachten. Ja, der Finanzminister hat gewarnt, dass weniger Geld in die Kassen kommt. Das ist nichts Ungewöhnliches, im Gegenteil. Der Kassenhüter wird dafür bezahlt. Wie immer zu Beginn der Haushaltsberatungen gibt's von ihm eine pädagogische Warnung nach dem Motto: Wir geben nix mehr.

Dass diese Warnung dieses Mal eindringlicher ausgefallen ist als in den vorigen Jahren, liegt daran, dass die Unberechenbarkeiten von Brexit, Trump und China zunehmen. Die Wirtschaft wächst langsamer. Die Steuereinnahmen auch. Ein Grund zur Panik ist das nicht. Eher ein Anlass, noch sorgfältiger zu prüfen, wo es nötig ist, mehr Geld auszugeben. Oder eben nur möglich.