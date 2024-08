Von Claus Hulverscheidt, Georg Ismar, Berlin

Es endete so, wie es bei der Ampelkoalition zuletzt oft geendet hatte: mit einem Kompromiss in allerletzter Sekunde. Nach mehr als einwöchigen, teils heftigen Debatten und unmittelbar vor Ablauf der gesetzlichen Frist einigten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) am Freitag auf letzte Änderungen am Entwurf des Bundeshaushalts für 2025. Die verbliebene Lücke im Etat schrumpft demnach von 17 Milliarden auf rund zwölf Milliarden Euro – immer noch deutlich mehr als eigentlich geplant. Immerhin konnte die Regierung den Entwurf damit aber gerade noch fristgerecht an den Bundesrat übermitteln.